Morre a empresária Nair Zanon, referência do setor de beleza em Brusque

Faleceu na terça-feira, 20, em Balneário Camboriú, a empresária Nair Pereira Zanon, considerada uma das maiores referências do setor de beleza na história de Brusque.

O velório aconteceu na manhã desta quarta-feira, 21, na Capela Diamante do Crematório Vaticano, em Balneário Camboriú.

A cerimônia de despedida teve início às 16h na Capela Monalisa, também no Crematório Vaticano.

Segundo informações de pessoas próximas, Nair tinha 80 anos e faleceu em decorrência de um câncer.

Trajetória de sucesso

Nair Zanon construiu uma carreira marcada pelo pioneirismo e pela longevidade, atuando por mais de 60 anos no setor de beleza em Brusque. Ela começou a trabalhar ainda adolescente, ajudando a cabeleireira Valéria Werner durante as celebrações do centenário da cidade, em 1960.

Após cinco anos de experiência, abriu seu próprio salão de beleza na avenida Dom Joaquim, anexo ao Hotel São João, onde permaneceu por 20 anos.

Ao longo da carreira, teve outros salões na rua Pedro Werner, na avenida Getúlio Vargas e no Centro, totalizando 50 anos de atuação na cidade. Durante esse período, conciliou a vida profissional com a criação de três filhos, mantendo uma rotina intensa de trabalho.

Em 1979, Nair inaugurou o Instituto de Beleza Rosana, consolidando-se como uma das principais referências do setor em Brusque. O salão atendia cabeleireiros, manicures e pedicures, tornando-se um ponto de referência para profissionais e clientes.

Além do trabalho no salão, Nair dedicou-se por anos a atividades voluntárias, prestando serviços de maquiagem e penteados em casamentos coletivos, creches e lares de idosos.

Em março de 2024, sua trajetória foi reconhecida pelo Núcleo das Mulheres Empresárias da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (ACIBr), que homenageou sua experiência e contribuições ao setor.

Ao longo dos anos, ela se tornou inspiração para outras empreendedoras locais, servindo de exemplo pelo compromisso e dedicação à profissão.

Em 2010, decidiu se aposentar e se mudou para Balneário Camboriú, mas a aposentadoria durou pouco. Atendendo aos pedidos de clientes fiéis, abriu um novo salão na cidade e continuou na ativa, contabilizando 64 anos de carreira.