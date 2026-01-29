Morre motociclista que sofreu acidente no Rio Branco, em Brusque
Vítima foi socorrida inconsciente e não resistiu aos ferimentos no hospital
Morreu no hospital o motociclista vítima de um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.
Segundo apuração do jornal O Município, a vítima foi identificada como Erick Soares, de 25 anos. De acordo com conhecidos, a família dele é do Pará.
O acidente, que envolveu um carro, ocorreu pouco antes das 5h na rua Ernesto Bianchini. Segundo testemunhas que acionaram os socorristas, Erick estava caído sobre a moto, inconsciente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, Erick foi atendido pelo Samu e encaminhada ao Hospital Azambuja em estado gravíssimo, apresentando lesões em várias partes do corpo.
Ao chegar à unidade de saúde, ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.
A polícia ainda não divulgou informações sobre a dinâmica do acidente.