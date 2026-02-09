Moto com placa de Brusque se envolve em acidente e homem fica gravemente ferido, em São João Batista

Foto: PMRv/Divulgação

Um homem de 51 anos, que pilotava uma moto com placa de Brusque, teve ferimentos graves após se envolver em um acidente na rodovia SC-410, em São João Batista, na tarde deste domingo, 8.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, o condutor da moto provocou o acidente.

Ele não teria respeitado a preferência de um carro ao acessar a via secundária de uma rotatória. Assim, os veículos se atingiram.

O Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista, que foi encaminhado ao hospital de São João Batista. O motorista do carro não sofreu ferimentos.