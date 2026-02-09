Moto com placa de Brusque se envolve em acidente e homem fica gravemente ferido, em São João Batista
Acidente aconteceu na tarde deste domingo
Um homem de 51 anos, que pilotava uma moto com placa de Brusque, teve ferimentos graves após se envolver em um acidente na rodovia SC-410, em São João Batista, na tarde deste domingo, 8.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, o condutor da moto provocou o acidente.
Ele não teria respeitado a preferência de um carro ao acessar a via secundária de uma rotatória. Assim, os veículos se atingiram.
O Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista, que foi encaminhado ao hospital de São João Batista. O motorista do carro não sofreu ferimentos.