Motociclista bêbado foge da PM e sofre acidente em Brusque
Jovem foi detido
Na madrugada deste domingo, 18, um motociclista foi detido por pilotar sob efeito de álcool. Ele tentou fugir da Polícia Militar, mas sofreu um acidente. O caso começou no bairro Azambuja e terminou no Centro II, em Brusque.
Segundo a Polícia Militar, a moto com dois ocupantes fugiu de uma viatura no Azambuja transitando por diversas ruas da cidade.
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e se acidentou no Centro II.
O motociclista, de 25 anos, apresentava "sinais visíveis de embriaguez", segundo a PM.
Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.