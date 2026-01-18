Ir para o conteúdo

Motociclista bêbado foge da PM e sofre acidente em Brusque

Jovem foi detido

Thiago Facchini
Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Na madrugada deste domingo, 18, um motociclista foi detido por pilotar sob efeito de álcool. Ele tentou fugir da Polícia Militar, mas sofreu um acidente. O caso começou no bairro Azambuja e terminou no Centro II, em Brusque.

Segundo a Polícia Militar, a moto com dois ocupantes fugiu de uma viatura no Azambuja transitando por diversas ruas da cidade.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle do veículo e se acidentou no Centro II.

O motociclista, de 25 anos, apresentava "sinais visíveis de embriaguez", segundo a PM.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.