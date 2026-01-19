Motociclista colide com carro após derrapar e invadir a contramão em Brusque

Hérika Smaniotto/O Município

Um motociclista se envolveu em um acidente com um carro na rua Gustavo Imhof, em Brusque, na tarde desta segunda-feira, 19. O fato ocorreu por volta das 13h30.

Segundo testemunhas, o jovem de 18 anos derrapou na via em um trecho com presença de areia, invadiu a contramão e acabou colidindo contra a parte dianteira do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao motociclista, que apresentava sangramento no rosto e fortes dores abdominais. Ele foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

O condutor do carro, de 58 anos, não sofreu ferimentos. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.

Colaborou: Hérika Smaniotto.