Motociclista colide em poste após queda na madrugada, em Guabiruba
Ele sofreu diversos ferimentos e foi levado ao hospital
Um homem de 48 anos sofreu ferimentos em diversas partes do corpo após sofrer uma queda de moto seguida de colisão com poste na madrugada desta quinta-feira, 22, em Guabiruba.
O acidente aconteceu por volta de 1h30 na rua Guabiruba Sul. O homem conduzia uma Honda CG. Ele foi encontrado com corte no lábio superior, suspeita de fratura fechada no punho direito, escoriação e contusão nos braços, e escoriação e contusão na região do dorso.
No local, ele foi atendido e imobilizado pelos bombeiros. Os sinais vitais estavam normais e estáveis.
Após receber atendimento no local, o motociclista foi encaminhado ao hospital para avaliação e cuidados médicos.