Motociclista colide em poste após queda na madrugada, em Guabiruba

Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um homem de 48 anos sofreu ferimentos em diversas partes do corpo após sofrer uma queda de moto seguida de colisão com poste na madrugada desta quinta-feira, 22, em Guabiruba.

O acidente aconteceu por volta de 1h30 na rua Guabiruba Sul. O homem conduzia uma Honda CG. Ele foi encontrado com corte no lábio superior, suspeita de fratura fechada no punho direito, escoriação e contusão nos braços, e escoriação e contusão na região do dorso.

No local, ele foi atendido e imobilizado pelos bombeiros. Os sinais vitais estavam normais e estáveis.

Após receber atendimento no local, o motociclista foi encaminhado ao hospital para avaliação e cuidados médicos.