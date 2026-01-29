Motociclista fica em estado gravíssimo após acidente no Rio Branco, em Brusque
Colisão com carro aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 29
Um motorista foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo após acidente na madrugada desta quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.
O acidente com um carro foi registrado pouco antes das 5h na rua Ernesto Bianchini. Segundo testemunha que acionou os socorristas, o motociclista estava caído sobre a moto, inconsciente.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi conduzida pelo Samu ao hospital em estado gravíssimo, com lesões em diversas partes do corpo.
Informações sobre dinâmica e identidade do motociclista ainda não foram divulgadas.