Motociclista fica em estado gravíssimo após acidente no Rio Branco, em Brusque

Imagem ilustrativa | Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um motorista foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo após acidente na madrugada desta quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.

O acidente com um carro foi registrado pouco antes das 5h na rua Ernesto Bianchini. Segundo testemunha que acionou os socorristas, o motociclista estava caído sobre a moto, inconsciente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi conduzida pelo Samu ao hospital em estado gravíssimo, com lesões em diversas partes do corpo.

Informações sobre dinâmica e identidade do motociclista ainda não foram divulgadas.