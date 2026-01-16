Motociclista fica ferido após acidente com carro no Jardim Maluche, em Brusque

Foto: Vitor Souza/Arquivo O Município

Um motociclista de 37 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro no bairro Jardim Maluche, em Brusque, na manhã desta sexta-feira, 16. Ele foi encaminhado ao Hospital Azambuja com um corte na perna direita e suspeita de contusão na clavícula.

O acidente aconteceu por volta das 11h, na rua Maximiliano Furbringer. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o homem estava sentado na calçada, consciente e orientado.

Ele relatava dores na perna e no braço direito. Os membros foram imobilizados pelos bombeiros antes do encaminhamento ao hospital.

O carro envolvido no acidente é um Ford Courier, conduzido por um homem que não se feriu. Ele permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). A dinâmica do acidente não foi informada.