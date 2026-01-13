Motociclista fica ferido após acidente na rua Hercílio Luz, em Brusque; motorista alega excesso de velocidade

Foto: Mariana Beuting/O Município

Um jovem motociclista de 23 anos teve ferimentos após um acidente na rua Hercílio Luz, no Centro I, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 13. Houve uma colisão entre carro e moto.

O homem precisou ser conduzido ao Hospital Azambuja. Ele apresentava suspeita de fratura.

A motorista do carro envolvido na colisão (38 anos) afirma que o motociclista pilotava em alta velocidade.

Após tentar ultrapassar um carro, ele não conseguiu executar a manobra por completo e bateu na lateral de outro veículo.

“Ele estava muito rápido. Veio em uma velocidade surreal. Cheguei a frear e joguei o carro para o lado, mas não consegui desviar”, afirma a motorista.

Colaboração: Mariana Beuting