Motociclista fica ferido em colisão com carro no Jardim Maluche, em Brusque

Mariana Beuting/O Município

Um motociclista de 31 anos ficou ferido após colidir contra um Fiat Pulse preto conduzido por um homem de 44 anos na avenida Germano Furbringer, no bairro Jardim Maluche, em Brusque, por volta das 12h30 desta quarte-feira, 21.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu escoriações no braço, perna e costas e foi conduzida ao hospital da cidade.

O condutor do carro não se feriu e permaneceu no local. O veículo teve apenas pequenos danos, incluindo arranhões e uma lanterna quebrada.

O motorista do Fiat relatou à equipe de reportagem que seguia do centro em direção ao bairro quando se envolveu no acidente.

"Eu estava indo do centro para o bairro quando um carro de autoescola estava à minha frente, trafegando mais devagar. Tentei passar, e, ao mesmo tempo, o motociclista vinha me ultrapassando. Ele acabou atingindo a traseira do meu carro", relatou.

Questionado no local, o motorista disse que aguardará pela Polícia Militar para realizar um boletim de sinistro de trânsito.

Não foi possível obter relato do motociclista. A ocorrência foi registrada e atendida pela corporação, que não detalhou mais sobre a dinâmica do acidente.

Colaborou: Otávio Timm