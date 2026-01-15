Motociclista fica gravemente ferido após acidente com carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

PMRv/Divulgação

Um motociclista de 28 anos foi levado ao Hospital Azambuja gravemente ferido após um acidente com um carro na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na tarde desta quinta-feira, 15. Ele sofreu fratura no ombro direito e tinha suspeita de fraturas em outros membros do corpo, além de diversas escoriações.

O acidente aconteceu no bairro Bateias, por volta das 13h30. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o motociclista estava caído no chão, sendo amparado por testemunhas.

A equipe retirou o capacete da vítima, realizou a imobilização em uma maca e a encaminhou ao hospital. Durante todo o atendimento, o motociclista permaneceu consciente e orientado. Diante da gravidade do acidente, a vítima foi tratada com suspeita de lesão na coluna cervical e vertebral.

A motocicleta envolvida é uma Honda Tornado preta. Já o automóvel, um Gol prata, era conduzido por um homem de 49 anos, que permaneceu no local sob os cuidados da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo os bombeiros, durante o atendimento, os veículos permaneceram nas dependências da empresa em frente ao local do acidente.