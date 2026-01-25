Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Brusque

Foto: osé Acacio Dalcastagne/Rádio Araguaia FM

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste domingo, 25, no bairro São Pedro, em Brusque.

A colisão lateral entre um automóvel e a motocicleta aconteceu na rua São Pedro, nas primeiras horas do dia, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

De acordo com o atendimento no local, o motociclista foi encontrado caído na via, deitado de costas. Ele apresentava fratura fechada no fêmur direito, fratura exposta na tíbia e na patela direita, além de escoriações no membro inferior esquerdo.

As equipes realizaram o protocolo de trauma, com uso de colar cervical, maca rígida e imobilização do membro inferior direito.

O atendimento ocorreu de forma integrada com a equipe avançada do serviço de urgência, sob responsabilidade do médico presente.

Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do hospital pela Unidade Alfa do serviço de atendimento móvel.

O condutor do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.