Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Brusque
Acidente ocorreu na manhã deste domingo
Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste domingo, 25, no bairro São Pedro, em Brusque.
A colisão lateral entre um automóvel e a motocicleta aconteceu na rua São Pedro, nas primeiras horas do dia, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
De acordo com o atendimento no local, o motociclista foi encontrado caído na via, deitado de costas. Ele apresentava fratura fechada no fêmur direito, fratura exposta na tíbia e na patela direita, além de escoriações no membro inferior esquerdo.
As equipes realizaram o protocolo de trauma, com uso de colar cervical, maca rígida e imobilização do membro inferior direito.
O atendimento ocorreu de forma integrada com a equipe avançada do serviço de urgência, sob responsabilidade do médico presente.
Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do hospital pela Unidade Alfa do serviço de atendimento móvel.
O condutor do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos.
As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.