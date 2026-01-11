Motociclista morre em acidente em rodovia de Itajaí; PMRv divulga dinâmica

Foto: PMRv/Divulgação

Um motociclista de 49 anos morreu na madrugada deste domingo, 11, em um acidente na rodovia SC-412, entre Ilhota e Itajaí. Ele colidiu contra um caminhão pouco antes das 3h.

O acidente aconteceu no bairro Santa Regina, perímetro de Itajaí. O motorista do caminhão, de 23 anos, não teve ferimentos. A moto tem placas de Itajaí, e o caminhão, de Blumenau.

PMRv divulga dinâmica

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina divulgou a dinâmica da colisão.

De acordo com a polícia, o caminhão transitava pela rodovia no sentido Ilhota a Itajaí. O motociclista vinha no sentido contrário e foi cruzar a pista, momento em que ocorreu a batida.

A vítima morreu no local do acidente. O motorista do caminhão realizou o teste de bafômetro, que resultou negativo para ingestão de álcool.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência. Não havia testemunhas.