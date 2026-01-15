Motociclista morre em colisão com caminhão, em Gaspar

Reprodução

No início da manhã desta quinta-feira, 15, às 5h, um motociclista morreu após um acidente com um caminhão na BR-470, em Gaspar.

A vítima, de 55 anos, conduzia uma motocicleta Honda Biz, com placa de Ilhota, quando bateu na traseira do caminhão com placa de São Paulo.

O acidente foi registrado no km 32 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista morreu no local.

Já o motorista do caminhão, de 40 anos, saiu ileso do acidente.