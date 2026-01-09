Motociclista sofre ferimento no crânio após colidir contra muro em Brusque

Pedro Paulo Angioletti/Rádio Araguaia

Um motociclista de 38 anos sofreu um ferimento no crânio, com hemorragia, após colidir contra um muro no bairro Jardim Maluche, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 9. O acidente ocorreu na rua Alberto Knop, por volta das 17h20.

O Corpo de Bombeiros realizou o primeiro atendimento, mas a equipe avançada do Samu assumiu a ocorrência no local e encaminhou o homem ao Hospital Azambuja.

