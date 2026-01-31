Motociclista sofre lesão grave após carro cortar sua trajetória na rodovia Ivo Silveira, em Brusque
Acidente aconteceu no início da tarde deste sábado, 31
Um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido em um sinistro de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira, 31, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque.
A colisão transversal envolveu um automóvel e uma motocicleta, por volta das 13h. A pista permaneceu liberada.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu quando um Volkswagen Golf, com placas de Biguaçu, seguia no sentido Brusque–Gaspar e parou no acostamento à direita.
Ao tentar cruzar a pista para acessar o lado esquerdo da via, o motorista cortou a trajetória da motocicleta Suzuki Freewind 650, que trafegava no mesmo sentido.
Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu lesões graves no joelho direito. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque.
Por estar em atendimento médico, não foi possível colher o depoimento da vítima no local.
O motorista do carro, um homem de 29 anos, não se feriu.
Conforme a corporação, nenhum dos condutores apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.
O automóvel foi liberado ao condutor, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade de um familiar.
A Polícia Militar Rodoviária informou ainda que não houve manifestação de testemunhas.