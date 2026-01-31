Motociclista sofre lesão grave após carro cortar sua trajetória na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Foto: PMRv/Divulgação

Um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido em um sinistro de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira, 31, na rodovia Ivo Silveira, no bairro Bateas, em Brusque.

A colisão transversal envolveu um automóvel e uma motocicleta, por volta das 13h. A pista permaneceu liberada.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu quando um Volkswagen Golf, com placas de Biguaçu, seguia no sentido Brusque–Gaspar e parou no acostamento à direita.

Ao tentar cruzar a pista para acessar o lado esquerdo da via, o motorista cortou a trajetória da motocicleta Suzuki Freewind 650, que trafegava no mesmo sentido.

Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu lesões graves no joelho direito. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Azambuja, em Brusque.

Por estar em atendimento médico, não foi possível colher o depoimento da vítima no local.

O motorista do carro, um homem de 29 anos, não se feriu.

Conforme a corporação, nenhum dos condutores apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O automóvel foi liberado ao condutor, enquanto a motocicleta ficou sob responsabilidade de um familiar.

A Polícia Militar Rodoviária informou ainda que não houve manifestação de testemunhas.