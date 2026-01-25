Motociclista sofre múltiplos ferimentos após colidir com carro estacionado em Guabiruba

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um homem de 44 anos ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito registrado por volta das 22h30 de sábado, 24, na rua Dez de Junho, no bairro Centro, em Guabiruba.

A colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel que estava estacionado na via pública. A vítima foi socorrida inconsciente e encaminhada ao Hospital Azambuja.

De acordo com o atendimento prestado no local, o motociclista conduzia uma moto de cor preta quando atingiu um Ford Ka branco, que estava parado na rua.

Ao chegarem, as equipes de resgate encontraram o homem caído no chão, sem capacete, inconsciente e com sangramento no rosto, além de ferimentos no tórax, pescoço e membros superiores.

As equipes iniciaram o atendimento pré-hospitalar imediatamente, com estabilização da coluna e imobilização da vítima em maca rígida.

Durante o resgate, o atendimento foi assumido pela equipe de atendimento móvel de urgência, que realizou a remoção do homem até o hospital. Um bombeiro comunitário acompanhou o deslocamento para prestar apoio.

O proprietário do automóvel atingido não foi localizado no local do acidente. Após a retirada da vítima, a Polícia Militar permaneceu responsável pela segurança da área e pelos procedimentos relacionados à ocorrência.