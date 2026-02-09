Motorista bêbado avança carro contra homem de propósito e acaba baleado, em Blumenau

Foto: Luiz Antonello/Arquivo O Município

Uma batida entre dois carros na BR-470 teve tentativa de atropelamento proposital e um homem baleado. O caso aconteceu na noite deste domingo, 8, em Blumenau.

Segundo a Polícia Militar, um homem de 37 anos voltava de carro do litoral. Em determinado momento, o carro em que ele estava foi atingido por outro veículo, conduzido por um homem de 34 anos.

Os dois seguiram em frente para estacionar posteriormente e conversar sobre o acidente. Porém, no momento em que o homem de 37 anos desembarcou, o outro motorista avançou propositalmente com o carro para cima dele.

Neste momento, o homem de 37 gritou: “polícia, polícia”. Mesmo assim, o motorista não parou de tentar atingi-lo. Foi então que a vítima deu um tiro com uma arma, momento em que o homem de 34 anos deixou o local.

Baleado

Mais tarde, a PM recebeu um chamado de que o homem de 34 anos havia sido baleado. O Samu foi acionado para atendê-lo.

Segundo a polícia, ele estava bêbado, e possuía uma garrafa de vodca presa entre as pernas. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado à delegacia.

A PM não divulgou se o homem de 37 anos era, de fato, policial.