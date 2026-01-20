Foto: Reprodução

Um motorista lançou o próprio carro contra a fachada de uma loja nesta segunda-feira, 19, em Blumenau. O caso aconteceu na rua General Osório, no bairro Água Verde.

Um vídeo registrou o momento de pânico entre as pessoas que estavam dentro do estabelecimento.

A reportagem de O Município entrou em contato com a Polícia Militar de Blumenau e aguarda manifestação.

A motivação da ação ainda não está esclarecida.

De acordo com o NSC Total, testemunhas relataram que o motorista seria o dono do estabelecimento.

Ele atinge a fachada da loja em mais de uma ocasião, propositalmente.

O Município também tentou contato com a loja por telefone. No entanto, a ligação não foi atendida.

Assista ao vídeo