Motorista lança carro contra fachada de loja em Blumenau e causa pânico
Ataque de fúria foi registrado em vídeo
Um motorista lançou o próprio carro contra a fachada de uma loja nesta segunda-feira, 19, em Blumenau. O caso aconteceu na rua General Osório, no bairro Água Verde.
Um vídeo registrou o momento de pânico entre as pessoas que estavam dentro do estabelecimento.
A reportagem de O Município entrou em contato com a Polícia Militar de Blumenau e aguarda manifestação.
A motivação da ação ainda não está esclarecida.
De acordo com o NSC Total, testemunhas relataram que o motorista seria o dono do estabelecimento.
Ele atinge a fachada da loja em mais de uma ocasião, propositalmente.
O Município também tentou contato com a loja por telefone. No entanto, a ligação não foi atendida.