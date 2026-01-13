Motorista perde controle e bate carro em muro, em Brusque: “ele gritava de dor”

Foto: Hérika Smaniotto/O Município

Um homem colidiu o carro que dirigia contra um muro na rua Adelina Moretão Zen, bairro Bateas, em Brusque, na manhã desta terça-feira, 13. Ele ficou ferido. De acordo com uma testemunha, a vítima “gritava de dor”.

“Estávamos assistindo televisão quando ouvimos uma batida forte. O motorista gritava de dor. Nós orientamos ele a ficar calmo e a não se mexer. Meu marido acionou o Corpo de Bombeiros. Ele sentia dor no pescoço”, informou a testemunha.

Os bombeiros estiveram no local, imobilizaram a vítima e a encaminharam ao hospital.

O veículo atingiu o muro de uma casa e teve danos na parte frontal. A parede da residência também foi danificada, formando um buraco. Não havia ninguém na casa.

O motorista teria entrado na rua e, enquanto fazia uma curva, perdeu a direção ao desviar de um carro que estava estacionado. Trata-se de uma estrada de barro.

“Ele estava nervoso, falei para não se mexer. Ele disse que é morador do bairro Bateas. Informou que o freio não pegou, que não estava rápido”, complementou outra testemunha.

Colaboração: Hérika Smaniotto