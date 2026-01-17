Motoristas ficam feridos após acidente entre carro e caminhonete em Botuverá

Foto: PMRv/Divulgação

Dois motoristas ficaram feridos após uma colisão entre um carro e uma caminhonete em Botuverá, na tarde deste sábado, 17. Ambos foram encaminhados ao Hospital Azambuja pelo Corpo de Bombeiros.

As vítimas são uma mulher de 39 anos, condutora de um Peugeot, com placas de Brusque, e um homem de 22 anos, condutor de uma Montana, com placas de Blumenau. O acidente ocorreu por volta das 12h20.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada e atendeu à ocorrência. Segundo o relatório policial, a Montana seguia pela rodovia Pedro Merizio em direção a Botuverá quando o carro saiu de uma rua secundária, invadiu a via preferencial e “cortou” a frente da caminhonete, provocando a colisão.

A mulher relatou aos bombeiros dores no tórax, região pressionada pelo cinto de segurança. Ela foi imobilizada em uma maca e levada ao hospital.

Já o homem sofreu um corte no rosto, próximo ao olho esquerdo. Ele não apresentava outras lesões, e um curativo foi realizado no ferimento.