MP denuncia motorista de Porsche envolvida em acidente que matou empresária de Balneário Camboriú

Fotos: Arquivo Pessoal | Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) denunciou a motorista do Porsche envolvida em um acidente que resultou na morte da empresária de Balneário Camboriú, Aline Cristina Dalmolin, de 41 anos. A motorista, de 58 anos, estaria embriagada e responderá por homicídio doloso.

A denúncia foi oferecida pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca e descreve que a ré conduzia o Porsche sob forte influência de álcool, com índice de 0,97 miligrama por litro de ar alveolar, acima do limite legal.

Mesmo nessa condição, ela teria trafegado em velocidade incompatível com a via quando passou por uma faixa elevada, perdeu o controle do veículo, capotou e colidiu contra postes e um muro, percorrendo cerca de 73 metros até a parada final.

Aline era passageira do veículo. Ela sofreu ferimentos gravíssimos e morreu em razão de politraumatismo. Os laudos periciais descartaram falha mecânica e apontaram que o acidente foi causado pelo desrespeito às normas de trânsito, associado à ingestão de bebida alcoólica.

Após a colisão, conforme apurado, a motorista teria deixado o local do acidente para fugir da responsabilidade penal e civil, sendo localizada posteriormente escondida em uma área de mangue nas proximidades do rio Camboriú.

Na denúncia, o MP-SC atribui à acusada os crimes de embriaguez ao volante, homicídio doloso na forma de dolo eventual, quando se assume o risco de produzir o resultado, e fuga do local do acidente.

“Ao dirigir embriagada e em velocidade incompatível com a via, a denunciada assumiu o risco de provocar um resultado fatal. Não se trata de um acidente, mas de uma escolha que colocou pessoas em perigo e ceifou a vida da vítima”, afirmou a promotora de Justiça Roberta Trentini Machado Gonçalves, que assina a denúncia.

O MP-SC pediu que o processo siga para julgamento pelo Tribunal do Júri e que seja fixado valor mínimo de indenização de R$ 100 mil à família da vítima.