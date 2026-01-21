Mulher diz ter sido arremessada de carro em movimento e homem é preso por descumprir medida protetiva em Botuverá

Foto: Arquivo pessoal

Um homem foi preso após descumprir uma medida protetiva contra uma mulher na noite de segunda-feira, 19, em Botuverá.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h, após a vítima acionar o botão do pânico e buscar ajuda no Corpo de Bombeiros do município, segundo a Polícia Militar.

No local, os policiais encontraram a mulher recebendo atendimento médico em razão de lesões pelo corpo.

Aos agentes, ela relatou que o homem não apenas descumpriu a medida protetiva, como também a empurrou para fora de um carro em movimento, o que teria provocado os ferimentos.

De acordo com a vítima, os dois se desentenderam dentro do veículo. Durante a discussão, o homem teria aberto a porta e a empurrado para fora.

Já ferida e com medo de sofrer agressões mais graves, a mulher afirmou que mentiu ao dizer que estava grávida para convencer o homem a levá-la até o Corpo de Bombeiros.

O homem conduziu a vítima até o local e permaneceu lá até a chegada da Polícia Militar.

Homem contesta versão da mulher

Questionado no local, o homem apresentou outra versão aos policiais. Ele afirmou que a discussão ocorreu dentro do carro e que a mulher teria aberto a porta e se jogado do veículo em movimento após ele se recusar a acelerar. Ele também confirmou que prestou socorro e a levou para atendimento.

A Polícia Militar constatou que a mulher apresentava lesões leves compatíveis com queda, enquanto o homem não possuía ferimentos.

Diante da existência de uma medida protetiva vigente em favor da vítima, foi dada voz de prisão ao homem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Versão detalhada da vítima

Em entrevista exclusiva ao jornal, a mulher detalhou o que teria acontecido antes e depois do episódio. Segundo ela, a confusão começou quando foi buscar o homem na empresa onde ele trabalha.

“Esperei ele entrar no carro e, quando entrou, começou uma discussão. Ele me deu uma cotovelada e depois desceu do carro para pegar a mochila”, relatou.

Ela contou ainda que tentou acionar o botão do pânico, mas não conseguiu no primeiro momento.

“Tentei acionar o botão do pânico, mas não consegui porque não tinha área. Quando entrou em uma área com sinal, pedi para alguém chamar a polícia, dizendo que ele iria me matar. Aí ele abriu a porta do carro e me arremessou para fora do veículo em movimento”, afirmou.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

A vítima disse que, após a queda, pediu para que o homem parasse. “Depois pedi, pelo amor de Deus, para ele não fazer isso. Para comover ele, menti dizendo que estava grávida e que precisava ir para o Corpo de Bombeiros. Assim conseguimos ir até lá”, contou.

Ainda conforme o relato, foi no Corpo de Bombeiros que ela conseguiu acionar o botão do pânico.

“Consegui acionar o botão e a polícia chegou. Ele foi levado e eu fui junto para a delegacia. Lá dei meu depoimento e relatei que ele já tinha sido preso uma vez porque havia me agredido”, disse.

A mulher também mencionou episódios anteriores de violência. “Na outra vez, ele me jogou de um penhasco, me puxou pelos cabelos e acabou preso, com prisão preventiva”, declarou.

Após o registro da ocorrência, a vítima realizou exame de corpo de delito e recebeu encaminhamento para acompanhamento psicológico.

“Estou em casa agora. Já fiz o corpo de delito e estou com encaminhamento para psicólogo. Para mim, foi uma cena de filme. Ele me jogou para fora do meu próprio carro”.

Por fim, ela afirmou ter sido informada pela Justiça de que o homem teve a prisão preventiva decretada e já teria sido encaminhado ao presídio.