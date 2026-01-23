Mulher é morta após tentar enforcar agente durante transporte para presídio em SC
Incidente ocorreu na BR-116, em Correia Pinto
Uma mulher de 32 anos, condenada por roubo, morreu após tentar enforcar uma agente da Polícia Civil com a corrente de uma algema enquanto era conduzida em uma viatura ao presídio de Lages, na Serra de Santa Catarina.
O caso aconteceu na quarta-feira, 21, em um trecho da BR-116, em Correia Pinto.
Segundo relato oficial da corporação, a policial dirigia a viatura quando Daniela Gonçalves Carvalho atacou a agente, passando a corrente da algema em seu pescoço.
O policial que ocupava o banco do carona ordenou que a suspeita soltasse a agente, mas, diante da recusa, disparou duas vezes contra a mulher. Daniela foi levada ao hospital, onde a morte foi confirmada.
Equipes da Polícia Civil de Lages e Curitibanos, juntamente com a Polícia Científica, foram acionadas para apurar as circunstâncias do ocorrido.
A prisão de Daniela ocorreu na noite de quarta-feira, 21, durante atendimento a uma ocorrência de tentativa de homicídio em São Cristóvão do Sul.
Durante o procedimento, os policiais identificaram que ela possuía um mandado de prisão ativo por condenação por roubo. Além dela, o suspeito de tentativa de homicídio foi encaminhado à unidade prisional.