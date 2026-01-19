Mulher é morta pelo ex-companheiro em frente à base da PM em Balneário Piçarras

Foto: Reprodução

Uma mulher de 33 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na manhã do sábado, 17, em frente ao pelotão da Polícia Militar de Balneário Piçarras, no Litoral Norte de Santa Catarina.

A vítima, Daiane Simão da Costa, tentou buscar ajuda na base policial após perceber que estava sendo seguida. O homem, identificado como Almir Rogério de Sena Soares, atirou contra ela e, em seguida, contra si próprio. Ele morreu após ser socorrido.

De acordo com a delegada Beatriz Ribas, Daiane saiu de casa antes das 6h para ir ao trabalho quando notou que o ex-companheiro a seguia de motocicleta.

Diante da situação, ela telefonou para o irmão, que orientou que fosse diretamente até a Polícia Militar. A mulher foi baleada no momento em que estacionou o carro em frente à unidade.

“Ela tinha medida protetiva contra ele e estava segura até ele sair da prisão pelos benefícios da saída temporária”, afirmou a delegada.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Policiais militares relataram ter ouvido os disparos e, ao saírem para averiguar, encontraram um homem e uma mulher caídos, ambos com ferimentos por arma de fogo. Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação, mas não foram divulgadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte de Daiane ainda no local. O homem, com ferimento na cabeça, foi levado ao Pronto Atendimento do município, onde a morte foi confirmada pouco depois.

No local do crime, a polícia apreendeu uma pistola, carregador, munições e um telefone celular. Todo o material será submetido à perícia.

Vítima

Daiane Simão da Costa atuava como colaboradora terceirizada no Pronto Atendimento de Balneário Piçarras, integrando a equipe de limpeza da unidade.