Mulher é morta por estrangulamento dentro de casa em SC; companheiro é preso
Crime ocorreu com os três filhos do casal dentro da residência
Uma mulher foi assassinada dentro da própria residência na madrugada de domingo, 25, em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina.
O crime ocorreu por volta das 3h, no bairro Kasper. O companheiro da vítima, de 55 anos, é o principal suspeito e teve a prisão convertida em preventiva após se apresentar à Polícia Militar.
De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi morta por estrangulamento e encontrada sem vida no quarto do casal.
O homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e o suspeito. Horas depois do crime, o homem procurou a Polícia Militar, foi preso em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.
Após a detenção, a Polícia Militar isolou o local para o trabalho da Polícia Científica.
As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornalToque aqui e entre
Delegado comenta o caso
A investigação está sob responsabilidade do delegado Daniel Godoy, que comentou a postura do suspeito durante o interrogatório.
“Chamou atenção que, no momento do interrogatório, o indivíduo narrou detalhes do fato e demonstrou extrema frieza diante da morte de sua esposa. Inclusive, seus filhos, todos menores de idade, estavam na residência no momento dos fatos”.
Segundo a polícia, nenhuma das três crianças sofreu ferimentos. Elas permaneceram sob os cuidados de familiares.
Ainda conforme a Polícia Civil, não havia medida protetiva em vigor contra o suspeito.
Quem era a vítima
A vítima foi identificada como Ana Dayse Gomes Provensi, de 36 anos. Natural de São Paulo, ela morava em Maravilha com o companheiro e os filhos. Ana Dayse cursava técnico em enfermagem e estava prevista para concluir a formação no próximo mês.
A instituição de ensino onde ela estudava, o Instituto Mais Habilidades, emitiu nota de pesar e decretou luto por três dias. Também está prevista uma caminhada em homenagem à vítima, com saída às 19h em frente à escola, no Centro da cidade.
O velório ocorreu no domingo, 25, na capela mortuária municipal de Maravilha. Uma cerimônia foi realizada na segunda-feira, 26, às 10h30. O sepultamento está marcado para terça-feira, 27, em Diadema, São Paulo.