Mulher é morta por estrangulamento dentro de casa em SC; companheiro é preso

Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher foi assassinada dentro da própria residência na madrugada de domingo, 25, em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina.

O crime ocorreu por volta das 3h, no bairro Kasper. O companheiro da vítima, de 55 anos, é o principal suspeito e teve a prisão convertida em preventiva após se apresentar à Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi morta por estrangulamento e encontrada sem vida no quarto do casal.

O homicídio teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e o suspeito. Horas depois do crime, o homem procurou a Polícia Militar, foi preso em flagrante e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Após a detenção, a Polícia Militar isolou o local para o trabalho da Polícia Científica.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Delegado comenta o caso

A investigação está sob responsabilidade do delegado Daniel Godoy, que comentou a postura do suspeito durante o interrogatório.

“Chamou atenção que, no momento do interrogatório, o indivíduo narrou detalhes do fato e demonstrou extrema frieza diante da morte de sua esposa. Inclusive, seus filhos, todos menores de idade, estavam na residência no momento dos fatos”.

Segundo a polícia, nenhuma das três crianças sofreu ferimentos. Elas permaneceram sob os cuidados de familiares.

Ainda conforme a Polícia Civil, não havia medida protetiva em vigor contra o suspeito.

Quem era a vítima

A vítima foi identificada como Ana Dayse Gomes Provensi, de 36 anos. Natural de São Paulo, ela morava em Maravilha com o companheiro e os filhos. Ana Dayse cursava técnico em enfermagem e estava prevista para concluir a formação no próximo mês.

A instituição de ensino onde ela estudava, o Instituto Mais Habilidades, emitiu nota de pesar e decretou luto por três dias. Também está prevista uma caminhada em homenagem à vítima, com saída às 19h em frente à escola, no Centro da cidade.

O velório ocorreu no domingo, 25, na capela mortuária municipal de Maravilha. Uma cerimônia foi realizada na segunda-feira, 26, às 10h30. O sepultamento está marcado para terça-feira, 27, em Diadema, São Paulo.