Mariana Beuting/O Município

Uma mulher de 23 anos ficou ferida após uma colisão entre um carro e uma motoneta elétrica na tarde desta quarta-feira, 22, na rua Anita Garibaldi, no bairro São Luiz, em Brusque, próximo ao centro, por volta das 14h.

Ela estava na motoneta como passageira e sofreu um ferimento na cabeça.

De acordo com relatos, a motorista do carro, de 57 anos, saía da rua Carlos Henrique Bruns e seguia em direção ao centro.

“Ele só podia virar à direita e, nesse momento, se deparou com uma motoneta que vinha na direção contrária. A colisão ocorreu na lateral do carro”, disse uma testemunha.

A passageira da motoneta não usava capacete. Ela foi atendida pelas equipes do Corpo de Bombeiros, estava consciente e orientada, e foi encaminhada para avaliação médica.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

O condutor da motoneta, também de 23 anos, usava capacete e não sofreu ferimentos.

Segundo o condutor, acidentes e quase acidentes já ocorreram no local devido ao fluxo de veículos na via de mão única.

“Como essa via vai só para uma mão, os motoristas olham só para um lado, não olham para o lado da ciclofaixa, então eles saem sem olhar um lado”, relatou.

As causas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades de trânsito.

Assista ao vídeo