Mulher que estava desaparecida em Botuverá é encontrada

Francielli Regina Santos Ruschel, de 38 anos, mulher que estava desaparecida em Botuverá desde sábado, 24, foi encontrada neste domingo, 25.

Parentes da mulher confirmaram que ela já retornou para casa por volta de 18h. Ela desapareceu após sair de casa informando que iria a uma cachoeira em Botuverá.

A mulher havia deixado a residência por volta das 12h, dizendo que seguiria até uma cachoeira em Botuverá. Desde então, não havia retornado para casa, nem feito contato com familiares.

