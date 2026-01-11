Mulher sofre queda em trilha de difícil acesso e é resgatada, em Itajaí

Mulher foi levada de moto aquática da Praia da Solidão até Praia de Cabeçudas | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma mulher sofreu uma queda em uma trilha de difícil acesso em Itajaí na manhã deste sábado, 10.

Ela teve um ferimento na perna e relatava aos bombeiros sentir muita dor.

Para facilitar a retirada da vítima do local, os bombeiros a imobilizaram e levaram à faixa de areia da Praia da Solidão, região da trilha em que o acidente aconteceu.

Assim, uma moto aquática foi até o local e levou a mulher pelo mar até a Praia de Cabeçudas.

Quando ela chegou ao destino, em Cabeçudas, uma viatura do Corpo de Bombeiros a esperava na praia. A vítima então foi conduzida ao hospital.