Mulher sofre queda em trilha de difícil acesso e é resgatada, em Itajaí
Vítima foi retirada do local do acidente pelo mar
Uma mulher sofreu uma queda em uma trilha de difícil acesso em Itajaí na manhã deste sábado, 10.
Ela teve um ferimento na perna e relatava aos bombeiros sentir muita dor.
Para facilitar a retirada da vítima do local, os bombeiros a imobilizaram e levaram à faixa de areia da Praia da Solidão, região da trilha em que o acidente aconteceu.
Assim, uma moto aquática foi até o local e levou a mulher pelo mar até a Praia de Cabeçudas.
Quando ela chegou ao destino, em Cabeçudas, uma viatura do Corpo de Bombeiros a esperava na praia. A vítima então foi conduzida ao hospital.