“Não tinha medo de recomeçar”: filha de médica que foi referência no combate ao HIV em Brusque relembra legado da mãe

Iara Maria Gaieski Pinós, médica infectologista pioneira em Brusque no atendimento e prevenção ao HIV, morreu na madrugada de quinta-feira, 29, em Florianópolis, em decorrência de sequelas de um AVC.

A filha, Bárbara, presta homenagem à trajetória da mãe, destacando coragem, dedicação e autenticidade. "Ela foi a primeira médica mulher no município, vinda de Porto Alegre com um nenê de 10 meses no colo, meu irmão mais velho", disse.

Segundo Bárbara, Iara foi a primeira a identificar e notificar casos de HIV na região, levando educação preventiva a escolas, rádios e jornais, mesmo enfrentando resistências.

"Ela alertava que casamento não era segurança, que jovens transam e pais precisam orientar e ter preservativo. Não deixava de atender prostitutas para agradar moralismo", relembrou.

Além da medicina, Bárbara destaca o engajamento de Iara em causas ambientais e políticas. Ela integrou o grupo SOS Itajaí Mirim, lutando contra desmatamentos e loteamentos em áreas de mata nativa, e foi uma das fundadoras do Partido Verde em Santa Catarina.

Também se candidatou duas vezes a vereadora, mantendo atenção às pautas de saúde, educação e meio ambiente, mesmo sem sucesso eleitoral.

Na saúde pública, Iara conquistou verbas estaduais para equipamentos hospitalares, trabalhou em hospitais, postos de saúde e sindicatos, sempre se comunicando com estudantes, idosos, políticos e cidadãos de todas as classes sociais.

"Por isso, era polêmica, mas nunca omissa nas pautas que considerava importantes", afirmou Bárbara.

O lado humano da médica também é lembrado pela filha.

"Ela gostava de gente que gostasse de gente, de conversar, de rir, como ela ria alto. Mudava de ideia, de sonhos, pegava a estrada. Não tinha medo de recomeçar. O medo dela era ficar parada", disse Bárbara.

Segundo a família, amigos de Brusque que quiserem homenageá-la podem ouvir uma música de James Taylor, que certamente faria Iara feliz.