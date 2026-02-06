Márcio Marassati/Reprodução

Um vídeo aéreo mostra a situação atual do acidente envolvendo dois caminhões na rodovia Ivo Silveira, em Brusque, na tarde desta sexta-feira, 6. O trânsito é lento no local.

Uma testemunha relatou que a lentidão no trânsito inicia na rotula da Bilu, até o local do acidente, um pouco a frente da empresa 3RHO. No sentido Gaspar para Brusque, também há um trecho com lentidão.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou presa às ferragens de um dos veículos, e o helicóptero Arcanjo foi acionado para prestar apoio além de duas viaturas da equipe de socorro.

A colisão ocorreu por volta das 14h20, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Veja aqui: