O que disse o homem resgatado em trilha de Guabiruba após ficar perdido por dois dias

Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O homem de 51 anos encontrado na trilha da Cachoeira da Lagoa Azul, em Guabiruba, relatou à equipe do Corpo de Bombeiros os momentos de dificuldade vividos durante os dois dias em que ficou perdido na mata.

Segundo o relato da vítima, ele havia tentado retornar pela margem do rio enquanto familiares buscavam pelo mesmo trajeto, mas acabou se desorientando e não conseguiu encontrar a trilha de volta.

“Ele disse que só tinha água durante o tempo que ficou perdido e apresentou sintomas de enjoo e queimação estomacal”, informaram os bombeiros.

A operação de resgate contou com apoio de mais de 25 militares, dois binômios, formados por bombeiro e cão de busca, viaturas ASU-126, AR-65, ATM-163 e o helicóptero Arcanjo-03.

Localização e resgate

O homem foi localizado em uma área de difícil acesso junto ao rio, por volta das 15h50 de terça-feira, 27. Para retirá-lo, os bombeiros utilizaram técnicas de rapel.

Após ser resgatado, a vítima foi avaliada pelos tripulantes da aeronave e transportada até um ponto de pouso no centro de Guabiruba, onde recebeu atendimento da equipe do ASU-126 antes de ser encaminhada ao Hospital Azambuja para avaliação médica.

Segundo a corporação, ele estava consciente, orientado e com pequenas escoriações causadas pela vegetação do local, apresentando sinais vitais estáveis.

O 3º Sargento BM Lopes, chefe do socorro, destacou a importância do trabalho conjunto de equipes terrestres e aéreas na localização e salvamento da vítima em uma região de difícil acesso.