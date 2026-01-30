Foto: Polícia Civil/Divulgação

Uma grande operação contra o crime organizado no Ceará resultou na prisão de um suspeito em Botuverá. Ele foi detido pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, 30.

A Operação Sintonia visou o cumprimento de 25 mandados contra alvos no Ceará, Santa Catarina e São Paulo.

O homem detido em Botuverá, de 39 anos, possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza (CE). O homem é natural da capital cearense.

O mandado foi cumprido pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e pela Delegacia de Botuverá.

Após os procedimentos legais na sede da DIC, o detido foi encaminhado ao sistema prisional.

Apreensões

No imóvel ocupado pelo homem, foram apreendidos os seguintes itens:

​Armamento: revólver e nove munições intactas;

​Entorpecentes: cerca de 35 gramas de maconha;

Valores: R$ 9,9 mil em espécie (notas de cem reais);

​Provas materiais: seis celulares, um computador portátil e três cadernos com anotações de nomes e valores pertinentes à investigação.

Assista ao vídeo