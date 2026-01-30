Operação contra crime organizado no Ceará resulta em prisão em Botuverá; entenda
Armamento, drogas e dinheiro foram apreendidos
Uma grande operação contra o crime organizado no Ceará resultou na prisão de um suspeito em Botuverá. Ele foi detido pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira, 30.
A Operação Sintonia visou o cumprimento de 25 mandados contra alvos no Ceará, Santa Catarina e São Paulo.
O homem detido em Botuverá, de 39 anos, possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza (CE). O homem é natural da capital cearense.
O mandado foi cumprido pela Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque e pela Delegacia de Botuverá.
Após os procedimentos legais na sede da DIC, o detido foi encaminhado ao sistema prisional.
Apreensões
No imóvel ocupado pelo homem, foram apreendidos os seguintes itens:
- Armamento: revólver e nove munições intactas;
- Entorpecentes: cerca de 35 gramas de maconha;
- Valores: R$ 9,9 mil em espécie (notas de cem reais);
- Provas materiais: seis celulares, um computador portátil e três cadernos com anotações de nomes e valores pertinentes à investigação.