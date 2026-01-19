Os bastidores da prisão: como homem que matou outro em praça de Brusque foi preso no Alagoas

Foto: Portal Agora Alagoas

O delegado titular da DIC de Brusque, Fernando Farias, revelou detalhes sobre a prisão de Thiago de França, suspeito de matar Anderson Maia na praça Barão de Schneeburg, em Brusque, no dia 21 de dezembro de 2025.

O homem foi capturado pela Polícia Militar em Maceió, Alagoas, na sexta-feira, 16, após denúncias da comunidade.

"De acordo com informações fornecidas pelo denunciante, ainda não confirmadas, a mãe do suspeito teria juntado dinheiro para a passagem, e ele teria sido recebido por um primo em Alagoas. Com isso, ele retornou à sua cidade natal e estaria escondido no bairro Jacintinha, em Maceió”, explicou o delegado.

Com base nesses relatos, a Polícia Civil de Brusque contatou as autoridades locais, que realizaram diligências e localizaram Thiago em uma residência da região, garantindo sua prisão sem confronto.

Farias acrescentou que, “possivelmente em breve, ele será transferido para Brusque para responder pelo crime preso”.

A expectativa é que, após o interrogatório, o inquérito seja encaminhado ao Ministério Público, que avaliará a formalização de uma denúncia.

Homicídio na praça em 2018

Thiago já havia assassinado outro homem no mesmo local em 2018. O crime ocorreu no dia 28 de maio de 2018, por volta das 20h40.

De acordo com o delegado, Thiago, de 36 anos, se desentendeu com Rodrigo dos Santos por motivos fúteis e, após ingerir bebida alcoólica, passou a agredi-lo. Após a agressão, Rodrigo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e faleceu dois meses depois.

O delegado afirma que, na ocasião, Thiago atacou a vítima de surpresa, o que tornou impossível a defesa. No caso de Anderson, o ataque ocorreu enquanto ele dormia.

Fernando afirma que a investigação ainda apura o motivo do crime contra Anderson, mas que, a princípio, também teria ocorrido por causas “insignificantes”.