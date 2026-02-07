Ossada encontrada: Polícia Civil de Blumenau pede ajuda para identificar vítima de homicídio ocorrido há cerca de seis anos

Roupas da vítima encontradas pela polícia | Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Blumenau pede ajuda da população para identificar uma ossada humana encontrada em uma área de mata no bairro Garcia, em 20 de novembro de 2025. O Departamento de Investigações Criminais (DIC) trata o caso como homicídio e afirma que o crime aconteceu após 2021.

A vítima é um homem com idade estimada entre 28 e 48 anos. Ele usava um par de tênis cujo modelo passou a ser comercializado a partir de 2021, o que auxilia na delimitação do período do crime.

A perícia aponta que o homem tinha pele branca, cabelos escuros, lisos e curtos, além de estatura aproximada entre 1,55 m e 1,72 m.

Após a realização do exame antropológico dos remanescentes humanos, foram constatadas diversas lesões ósseas em várias regiões do corpo, o que reforça a hipótese de homicídio investigada pela Polícia Civil.

No momento em que foi localizada, a vítima vestia camisa polo rosa, pulseira preta com miçangas brancas, calça de moletom preta da Adidas, bermuda preta da Nike, par de meias brancas e par de tênis brancos da Puma.

Quanto às características médico-legais, foram identificadas fratura antiga na região nasal, trauma na região do glúteo esquerdo e fratura na escápula esquerda, com estimativa de ocorrência há menos de três meses antes do óbito.

Informações que possam contribuir para a identificação da vítima podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo telefone (47) 98818-1031.