Ossada encontrada: Polícia Civil de Blumenau pede ajuda para identificar vítima de homicídio ocorrido há cerca de seis anos

Homem sofreu diversas fraturas

João Henrique Krieger
Blumenau
Roupas da vítima encontradas pela polícia | Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil de Blumenau pede ajuda da população para identificar uma ossada humana encontrada em uma área de mata no bairro Garcia, em 20 de novembro de 2025. O Departamento de Investigações Criminais (DIC) trata o caso como homicídio e afirma que o crime aconteceu após 2021.

A vítima é um homem com idade estimada entre 28 e 48 anos. Ele usava um par de tênis cujo modelo passou a ser comercializado a partir de 2021, o que auxilia na delimitação do período do crime.

A perícia aponta que o homem tinha pele branca, cabelos escuros, lisos e curtos, além de estatura aproximada entre 1,55 m e 1,72 m.

Após a realização do exame antropológico dos remanescentes humanos, foram constatadas diversas lesões ósseas em várias regiões do corpo, o que reforça a hipótese de homicídio investigada pela Polícia Civil.

No momento em que foi localizada, a vítima vestia camisa polo rosa, pulseira preta com miçangas brancas, calça de moletom preta da Adidas, bermuda preta da Nike, par de meias brancas e par de tênis brancos da Puma.

Quanto às características médico-legais, foram identificadas fratura antiga na região nasal, trauma na região do glúteo esquerdo e fratura na escápula esquerda, com estimativa de ocorrência há menos de três meses antes do óbito.

Informações que possam contribuir para a identificação da vítima podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo telefone (47) 98818-1031.