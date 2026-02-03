Foto: Reprodução

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que o padre Vicente de Paula Neto, indiciado por dois casos de importunação sexual em Brusque, foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).

Antes do oferecimento da denúncia, o órgão propôs um acordo de não persecução penal ao investigado, mecanismo previsto em lei que permite evitar o andamento do processo criminal mediante o cumprimento de condições, como prestação de serviços ou pagamento de multa.

O benefício, no entanto, foi recusado pelo padre, o que levou o Ministério Público a apresentar a denúncia à Justiça.

A ação por parte do MP-SC representa um novo avanço no caso, que passou a ganhar repercussão em todo o estado desde o dia 12 de dezembro de 2025.

Na data, a Delegacia de Polícia Civil da Comarca (DPCO) de Brusque informou o indiciamento do primeiro episódio envolvendo o religioso.

Desde então, O Município publicou uma série de reportagens exclusivas sobre o caso. As matérias abordaram desde a identificação do padre até manifestações da Comunidade Bethânia, onde ele atuava como coordenador, além do posicionamento da Diocese de Guarapuava.

A diocese determinou, de forma temporária, a proibição do exercício público do ministério sagrado por parte de Vicente.

Na prática, a medida impede o religioso de celebrar missas, administrar sacramentos, presidir cerimônias religiosas, realizar pregações ou atuar oficialmente como padre em atividades públicas ou institucionais.

Notícias em tempo real. Entre agora no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e participe!

Com o oferecimento da denúncia, o processo foi encaminhado ao juiz responsável pela vara. Caberá ao magistrado analisar o recebimento da ação e marcar audiência de instrução e julgamento.

Após a oitiva das partes e de eventuais testemunhas, além da análise das provas, o juiz proferirá a decisão final em sentença.

Primeiro caso

A principal prova reunida pela Polícia Civil no primeiro inquérito encaminhado é um vídeo em que Vicente aparece em diferentes momentos dentro de uma loja situada no interior de um supermercado de Brusque.

As imagens mostram o padre, por diversas vezes, passando a mão e apertando, por cima da calça, a região do pênis enquanto circulava pelos corredores do estabelecimento e encara o atendente, de 19 anos. O registro ocorreu no dia 1º de outubro de 2025, por volta das 13h25.

O jovem afirmou que ficou paralisado e sem reação durante a abordagem do padre no local onde trabalhava.

Em depoimento à Polícia Civil, Vicente afirmou que os movimentos teriam ocorrido em razão de coceira e negou qualquer conotação sexual.

Assista ao vídeo

Segundo caso

Após a conclusão do primeiro inquérito, a Polícia Civil foi informada sobre a possibilidade de um segundo episódio, que acabou confirmado com o avanço das investigações. O caso teria ocorrido no dia anterior ao primeiro, em local próximo.

Segundo a investigação, no dia 30 de setembro, por volta das 12h35, o padre esteve no mesmo supermercado. Após escolher alguns produtos, ele se dirigiu a um caixa onde trabalhava um adolescente de 17 anos.

De acordo com o inquérito, durante o atendimento, Vicente teria adotado comportamento considerado inadequado, com gestos idênticos aos do primeiro caso e olhares de cunho sexual direcionados ao jovem.

Ainda conforme a apuração, durante o intervalo de trabalho do adolescente, o padre teria permanecido do lado de fora do supermercado, aguardando a vítima. Não consta na denúncia uma justifica do padre sobre os atos registrado no segundo caso.

Após analisar o conjunto de provas, que inclui imagens de câmeras de segurança, relatos e documentos, a Polícia Civil reuniu os dois episódios em um único procedimento e concluiu pelo indiciamento do padre pelo crime de importunação sexual, cuja pena prevista pode chegar a cinco anos de prisão.

Nenhum dos dois jovens continua trabalhando nos locais onde atuavam quando os fatos ocorreram.

Foto: Reprodução

Até a publicação desta matéria, não houve retorno nem procura do indiciado por qualquer espaço de manifestação.

O espaço segue aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas.