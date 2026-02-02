Foto: Alesc/Divulgação | Reprodução

O jornal O Município apurou, com exclusividade, que o padre Vicente de Paula Neto, indiciado por importunação sexual em Brusque em dezembro do ano passado, foi apontado pela Polícia Civil como autor de outro caso semelhante.

Desta vez, a investigação envolve um adolescente de 17 anos, e o crime teria ocorrido praticamente no mesmo local, um dia antes do registro que originou a primeira denúncia.

Segundo a reportagem, o padre teria importunado o adolescente, que trabalhava em um dos caixas do supermercado onde também está localizado o estabelecimento ligado ao primeiro caso.

O novo apontamento feito pela Polícia Civil representa um avanço nas investigações, que ganharam repercussão estadual a partir de 12 de dezembro de 2025, quando a Delegacia de Polícia Civil da Comarca (DPCO) de Brusque informou o indiciamento dele no primeiro caso.

Por envolver um menor de idade, este segundo caso foi investigado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Brusque. A delegacia anexou a conclusão ao inquérito do primeiro caso, conduzido pela DPCO.

O inquérito concluído pela Polícia Civil foi enviado ao Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), que é o órgão responsável por realizar ou não a denúncia.

Detalhes do segundo indiciamento

Segundo a investigação, já concluída e enviada ao Ministério Público junto com a conclusão do primeiro caso, no dia 30 de setembro, por volta das 12h35, o padre se dirigiu até o supermercado.

Após escolher alguns produtos, ele se aproximou do caixa onde trabalhava o adolescente. Na sequência, ao passar os produtos no caixa, Vicente passou a encarar a vítima "lascivamente, ao mesmo tempo em que apalpava e massageava seu próprio pênis ereto por cima da vestimenta".

Enquanto tudo isso ocorria, o padre teria perguntado à vítima a que horas ele deixaria o trabalho, demonstrando "seu inequívoco interesse sexual".

Mais tarde, durante o intervalo do adolescente, ele percebeu que o denunciado continuava do lado de fora do supermercado, esperando por ele.

As imagens do circuito de segurança da loja foram analisadas pela Polícia Civil, que concluiu serem claras e demonstrativas do comportamento de Vicente.

No dia seguinte, 1º de outubro, por volta das 13h20, Vicente foi flagrado pelas câmeras de segurança retornando ao supermercado.

Conforme noticiado pela reportagem em dezembro, nesse segundo dia ele teria realizado praticamente os mesmos movimentos libidinosos, agora com outro jovem, maior de idade, de 19 anos.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a polícia tomou conhecimento do caso envolvendo o menor de idade após a denúncia feita pelo jovem envolvido no que posteriormente foi identificado como o "segundo caso".

Nenhum dos dois jovens continua trabalhando nos locais onde atuavam quando os fatos ocorreram.

Cobertura do caso

Desde o anúncio da DPCO sobre o primeiro indiciamento, o jornal O Município publicou uma série de reportagens em primeira mão e exclusivas sobre o caso.

As matérias abordaram desde a identificação do padre até manifestações da Comunidade Bethânia, onde ele atuava como coordenador, além do posicionamento da Diocese de Guarapuava, que proibiu Vicente de exercer publicamente o ministério sagrado de forma temporária.

Na prática, a determinação impede o religioso de celebrar missas, administrar sacramentos, presidir cerimônias religiosas, realizar pregações ou atuar oficialmente como padre em qualquer atividade pública ou institucional.

Até a publicação desta matéria, o indiciado não havia se manifestado nem procurado qualquer espaço de esclarecimento.

A reportagem também tentou contato por diferentes canais, sem sucesso. O espaço permanece aberto para manifestação de qualquer uma das partes citadas.