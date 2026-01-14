Pai é preso por agredir criança de dois meses e descumprir medida protetiva em Itajaí

Portal Osmar Teixeira/Divulgação

Um homem foi preso em Itajaí nesta terça-feira, 13, após descumprir uma medida protetiva que determinava que ele mantivesse distância mínima de 200 metros da ex-companheira e do filho. Ele foi encontrado dentro da casa da mulher. Um vídeo gravado pela própria mãe registrou a violência que o homem cometia contra o bebê de dois meses.

Nas imagens, é possível ver o homem dando palmadas na criança enquanto ela chora, até o momento em que a pega e grita “deu” próximo ao rosto do bebê, fazendo com que o choro se intensifique. Diante da situação, a mulher pede para que ele pare dizendo que “É uma criança”.

A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao Conselho Tutelar no dia em que o homem descumpriu a medida protetiva. A gravação das agressões, no entanto, não foi feita na mesma data, e não há informações sobre quando o fato ocorreu.

O homem foi preso no loteamento São Francisco de Assis, no bairro Espinheiros. Segundo a Polícia Militar, a mulher e a criança não sofreram agressões na data da prisão.

Veja o vídeo: