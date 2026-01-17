Pai esquece chave e filho fica preso dentro de carro na Beira Rio, em Brusque

Imagem ilustrativa | Foto: Freepik/Divulgação

Um menino ficou preso dentro de um carro após o pai esquecer a chave no interior do veículo, na Beira Rio, no Centro de Brusque, na tarde deste sábado, 17. O caso foi registrado por volta das 14h50.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai havia estacionado na avenida e percebeu que tinha deixado a chave dentro do carro após fechar a porta para pegar o filho no banco de trás.

Os bombeiros chegaram a ser acionado, mas o menino foi retirado do veículo pelo próprio pai, com a ajuda de pessoas que passavam pelo local.

Como não houve atuação da corporação, os bombeiros não souberam informar a idade do filho.