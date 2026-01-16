PF prende em Navegantes homem que cometeu estupros no Rio Grande do Sul

Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal prendeu na terça-feira, 13, um homem que possuía dois mandados de prisão por estupro de vulnerável. A ordem foi cumprida em Navegantes. Os crimes foram cometidos no Rio Grande do Sul.

Segundo a PF, o primeiro estupro ocorreu em Rio Grande em 2014. Já o segundo foi em Caxias do Sul, em 2021.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Execuções de Pelotas e pela Vara Criminal de Caxias do Sul. Ele também respondia por roubo.

A prisão foi realizada com o apoio da Polícia Militar, após trabalho de inteligência da PF.

Depois do cumprimento dos mandados, o homem foi conduzido ao Presídio Regional de Itajaí.