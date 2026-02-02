Picape com chifre de boi no capô é flagrada durante fiscalização da PRF em SC

PRF/Divulgação

Uma picape equipada com um chifre de boi instalado na ponta do capô foi flagrada circulando pela BR-282, em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. O condutor foi abordado e notificado por trafegar com acessório proibido.

O flagrante ocorreu na última sexta-feira, 30 de janeiro, enquanto os agentes realizavam uma operação voltada à verificação do sistema de freios em veículos de carga.

A picape passou pelo local no momento da fiscalização de um caminhão e chamou a atenção da equipe, que decidiu pela abordagem.

Em vídeo divulgado pela corporação, os policiais aparecem retirando o artefato do veículo. Segundo a PRF, o motorista relatou que instalou os chifres para participar da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, no ano passado.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo com acessório proibido configura infração gravíssima, com multa de R$ 195,23.

Após a retirada do objeto, o motorista foi liberado para seguir viagem.

A PRF reforça que itens pontiagudos ou cortantes instalados na parte externa dos veículos representam risco à segurança.

Em situações como atropelamentos, esse tipo de acessório pode provocar perfurações e agravar as lesões das vítimas.