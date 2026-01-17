Polícia Civil abre inquérito para apurar atropelamento que causou morte no Limeira Baixa, em Brusque
João Paulo Werner foi atropelado por uma van e morreu no local
A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de João Paulo Werner, atropelado por uma van no bairro Limeira Baixa, em Brusque, na manhã da sexta-feira, 16.
O inquérito foi instaurado no mesmo dia do acidente. “As diligências estão em andamento para esclarecimento da dinâmica dos fatos”, informou a Delegacia de Polícia da Comarca (DPCO) de Brusque ao jornal O Município.
O atropelamento ocorreu por volta das 9h30, na rua Rio Grande do Sul, onde João trabalhava. Poucos minutos antes do acidente, ele havia saído de casa, em uma rua próxima, para comprar um remédio, pois sentia dores no estômago.
A van atropelou João enquanto dava ré. Uma câmera de segurança registrou a colisão. Ele tinha 46 anos e foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Entre os amigos, era conhecido como Dão.