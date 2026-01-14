Polícia Civil abre inquérito para investigar assassinato nos fundos de cancha no Limoeiro

Foto: Bruno da Silva/Arquivo O Município

A Polícia Civil de Brusque instaurou um inquérito para apurar o homicídio ocorrido no bairro Limoeiro na noite desta terça-feira, 13.

João Luis Trainotti (57) foi encontrado morto nos fundos de uma cancha.

A investigação está a cargo da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, sob titularidade do delegado Fernando Farias.

Ao lado do corpo de João Luis, havia uma faca coberta de sangue. Segundo a proprietária do imóvel, ele costumava ir ao local para cuidar dos cavalos.

Até o fechamento da matéria, nenhum suspeito havia sido localizado.