Polícia Civil abre inquérito para investigar assassinato nos fundos de cancha no Limoeiro
DIC conduz investigação
A Polícia Civil de Brusque instaurou um inquérito para apurar o homicídio ocorrido no bairro Limoeiro na noite desta terça-feira, 13.
João Luis Trainotti (57) foi encontrado morto nos fundos de uma cancha.
A investigação está a cargo da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, sob titularidade do delegado Fernando Farias.
Ao lado do corpo de João Luis, havia uma faca coberta de sangue. Segundo a proprietária do imóvel, ele costumava ir ao local para cuidar dos cavalos.
Até o fechamento da matéria, nenhum suspeito havia sido localizado.