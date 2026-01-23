Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil apreendeu mais de 30 mil comprimidos de ecstasy e 1,4 kg de haxixe em uma residência no bairro Itoupava Norte, em Blumenau, nesta sexta-feira, 23.

O casal que estava no local recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação com o tráfico.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Itajaí e Blumenau, com o objetivo de cumprir seis mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva contra alvos residentes nos bairros Tribess, Velha e Itoupava Norte, em Blumenau.

Além da apreensão no bairro Itoupava Norte, um dos mandados de prisão foi cumprido também no bairro Velha, em Blumenau, onde um homem foi preso.

Veja o vídeo: