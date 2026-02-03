Foto: Arquivo pessoal

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que a Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Brusque já deu andamento ao procedimento que investiga o acidente de trânsito que resultou na morte de Erick Soares, de 25 anos.

O motociclista morreu no Hospital Azambuja após sofrer um acidente na madrugada da última quinta-feira, 29, no bairro Rio Branco, em Brusque.

Informações preliminares indicam o envolvimento de um carro, cuja participação é apurada pela Polícia Civil.

Conforme apurou a reportagem, a família de Erick já foi atendida pela delegacia. A corporação solicitou perícia no veículo apreendido, que já foi realizada.

Agora, a polícia aguarda os laudos periciais para aprofundar a análise do caso.

Na segunda-feira, 2, a reportagem conversou com familiares do jovem, que relataram apreensão e a busca por esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte.

O velório e o sepultamento ocorreram em Belém, no Pará, cidade onde Erick nasceu.

Acidente

O acidente ocorreu pouco antes das 5h, na rua Ernesto Bianchini, e envolveu um carro e uma motocicleta.

Segundo testemunhas, Erick foi encontrado caído sobre a motocicleta e inconsciente no momento em que as equipes de socorro foram acionadas.

Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado ao Hospital Azambuja, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi atendido pelo Samu e levado à unidade hospitalar em estado gravíssimo, com múltiplas lesões. Após dar entrada no hospital, ele evoluiu para óbito.

Até o momento, a polícia não divulgou informações oficiais sobre a dinâmica do acidente.