Polícia Civil conclui investigação de atropelamento de gato que auxiliava criança autista em Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, comunicou o encerramento das investigações sobre o atropelamento de um gato ocorrido na madrugada de quarta-feira, 28, na Avenida Duque de Caxias, bairro Jardim Maluche.

O condutor do veículo Ford Focus envolvido foi identificado e apresentou documentos que comprovam que estava retornado do Hospital Azambuja, onde realizou um atendimento de urgência.

Em depoimento, o motorista explicou que é tutor de dois gatos e que jamais teria intenção de ferir um animal.

Ele relatou que, ao avistar o gato no meio da via, realizou uma manobra defensiva para tentar desviar, chegando a quase colidir com o meio-fio, e acreditou ter evitado o impacto.

No entanto, o animal teria corrido para o mesmo lado em que o motorista direcionou o veículo, invadindo a contramão.

Após análise das provas e da dinâmica do acidente, a Polícia Civil concluiu que não houve dolo na conduta do motorista.

O caso foi caracterizado como acidente de trânsito que resultou na morte do animal. Por não ter sido comprovada intenção de maus-tratos, o inquérito foi finalizado sem indiciamento, sendo encaminhado ao Ministério Público para análise.

Gato era companhia de criança autista

O gato atropelado era cego e havia sido resgatado anteriormente após outro acidente. Ele servia como companhia e apoio para uma criança autista da família, que ficou profundamente abalada com a perda.

A tutora relatou que a filha está recebendo cuidados redobrados, e a família conta com o apoio de uma ONG de proteção animal.