Polícia Civil cumpre mandados em gabinetes da Câmara de Blumenau por suspeita de “rachadinha”

Foto: Prefeitura de Blumenau/Divulgação

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira, 3, mandados de busca e apreensão em gabinetes parlamentares da Câmara de Vereadores de Blumenau.

A ação faz parte de uma investigação que apura suspeitas de corrupção passiva e a possível prática de “rachadinha”, esquema ilegal em que parte do salário de servidores é repassada ao parlamentar.

De acordo com informações preliminares divulgadas pela corporação, foram expedidos 20 mandados no total. Entre os alvos das buscas está o vereador Almir Vieira (PP).

Ele estava na Câmara no momento em que os policiais cumpriam a ordem judicial em seu gabinete.

Em nota, o vereador afirmou que colabora com as autoridades e declarou confiança no trabalho da Justiça.

“O vereador informa que está à disposição das autoridades e confia plenamente no trabalho da Justiça, certo de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos no momento oportuno”, diz o comunicado.

Almir Vieira também reforçou, segundo a nota, o compromisso com a legalidade, a ética e o respeito às instituições.

Câmara se manifesta

A Câmara de Vereadores de Blumenau confirmou a presença da Polícia Civil na Casa Legislativa e informou que a operação ocorreu em dois gabinetes parlamentares. Segundo a Presidência, até o momento não houve confirmação oficial sobre apreensão de materiais ou documentos.

Ainda conforme o Legislativo, a investigação apura eventuais condutas individuais de vereadores e ou assessores, sem qualquer direcionamento institucional contra a Câmara. A Casa destacou que as atividades parlamentares e administrativas seguiram normalmente ao longo do dia.

Em nota oficial, a Câmara afirmou que colabora integralmente com as investigações e que permanece à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos dentro dos limites legais. O

Legislativo municipal informou, ainda, que aguarda novas informações oficiais da Polícia Civil para detalhar os desdobramentos da operação e reafirmou o compromisso com a transparência, a legalidade e o pleno funcionamento das atividades parlamentares.