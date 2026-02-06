Polícia Civil divulga novos detalhes sobre furto em torre de telefonia em Brusque

Foto: Reprodução

A Polícia Civil divulgou, na manhã desta sexta-feira, 6, novas informações sobre a ação que resultou na prisão de um homem suspeito de furtar equipamentos de uma torre de telecomunicações da operadora Vivo, no Centro de Brusque. O crime ocorreu na terça-feira, 3.

Segundo a corporação, o suspeito tem 45 anos e foi preso no município de Fazenda Rio Grande, no Paraná, após troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados.

O jornal O Município divulgou, de forma exclusiva, imagens de câmeras de segurança que registraram a ação de dois homens no local. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil confirmou a prisão e detalhou a dinâmica do crime.

De acordo com o relatório policial, foram furtadas cinco baterias avaliadas em cerca de R$ 5 mil cada, além de cabos de cobre e um aparelho do tipo BBU, estimado em R$ 1,5 mil.

As imagens divulgadas pela reportagem mostram o suspeito utilizando um veículo Chevrolet Cobalt, de cor cinza, para acessar o terreno, abrir o portão e retirar os equipamentos de um contêiner instalado na área da torre.

Com o auxílio de um software de análise de imagens, desenvolvido a partir de parceria com a iniciativa privada, os investigadores conseguiram identificar o veículo e localizar o endereço ligado ao suspeito no Paraná. No local, as equipes encontraram o carro estacionado em frente à residência.

Durante a abordagem, os policiais visualizaram cabos de bateria cortados dentro da garagem. No porta-malas do veículo, foi localizado um aparelho BBU. Um representante da Vivo acompanhou a ação e reconheceu os materiais como sendo os mesmos furtados da estação em Brusque.

Além disso, os agentes apreenderam diversas ferramentas de corte, chaves e instrumentos utilizados para o manuseio de equipamentos de telecomunicações.

O veículo usado no crime e três aparelhos celulares também foram recolhidos e passarão por perícia. As baterias furtadas não foram localizadas.

A 2ª Delegacia de Polícia de Brusque segue com as investigações para apurar a participação de outros envolvidos.

