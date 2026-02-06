Fotos: Arquivo pessoal | Reprodução

O jornal O Município apurou, em primeira mão, que a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Polícia de Brusque, investiga o acidente de trânsito que resultou na morte da idosa Albertina Rocha.

Ela morreu após não resistir aos ferimentos causados por um atropelamento enquanto atravessava a faixa de pedestres na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha.

Albertina chegou a ser encaminhada ao Hospital Azambuja, onde faleceu.

A vítima foi atingida por um Renault Kwid branco, conduzido por uma motorista de aplicativo de 64 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência. No local, a idosa estava consciente, porém desorientada, com suspeita de traumatismo craniano.

Ainda no local do acidente, a motorista conversou com a reportagem e relatou o ocorrido. “Eu tentei desviar, mas a peguei. Freei, mas ela já estava em cima do carro e caiu. Quando a vi, ela já estava na faixa. Tentei desviar, mas não consegui”.

A motorista reconheceu que atingiu a idosa sobre a faixa de pedestres e afirmou que tentou evitar a colisão. A dinâmica do acidente foi registrada por uma câmera de segurança.