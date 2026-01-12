Polícia Militar aborda ciclomotor com numeração raspada e sem placa no Águas Claras, em Brusque

Polícia Militar/Divulgação

A Polícia Militar flagrou, na tarde desta segunda-feira, 12, um ciclomotor com sinais identificadores adulterados no bairro Águas Claras, em Brusque. O veículo estava sem placa e com a numeração suprimida.

De acordo com a PM, a equipe realizava rondas quando avistou o ciclomotor em situação suspeita. Após a abordagem, o condutor, um homem de 24 anos, informou que havia comprado o veículo de outra pessoa que realiza personalizações desse tipo de ciclomotor.

Conforme o relatório, o veículo artesanal não possuía placa e estava sem numeração de chassi. Apenas o número do motor estava presente, porém raspado.

O homem relatou que não sabia da adulteração e acreditava que a identificação estava legível.